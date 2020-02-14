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Генпрокуратура проверит сообщения о неэкологичности мусоросжигательных заводов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура поручила проверить сообщения СМИ о неэкологичности строящихся в России мусоросжигательных заводов, на которых будут использоваться устаревшие технологии очистки газов, не соответствующие новейшим стандартам. Об этом "Интерфаксу" сообщили в надзорном ведомстве.

Поручения даны Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре и прокуратуре Московской области. Они проверят соблюдение законодательства об обращении с отходами производства и потребления, охране атмосферного воздуха, экологической экспертизе.

Кроме того, Генпрокуратура запросила у Роспотребнадзора, Минприроды и у Российского экологического оператора сведения о состоянии законности в сфере переработки и утилизации мусора.

"В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка законности и обоснованности выдачи разрешительных документов, соблюдению порядка прохождения экологической экспертизы, выбранным местам складирования отходов и способам очистки выделяющихся при сжигании газов от вредных веществ, а также уровню негативного воздействия на природные компоненты и здоровье населения", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Между тем представители компании, возводящей мусоросжигательные заводы, заявили, что сотрудничают с надзорным ведомством, выразив несогласие с критическими публикациями в свой адрес

"Мы взаимодействуем с Генпрокуратурой по данному вопросу, даны исчерпывающие пояснения как по применяемым технологиям, так и по прохождению необходимых государственных и экологических экспертиз по проектам строительства заводов по энергоутилизации отходов", - говорится в сообщении пресс-службы РТ-инвест, переданном в "Интерфакс".

"Подобные публикации дезинформируют читателей и вводят их в заблуждение относительно государственных инициатив в части формирования новой системы обращения с отходами, которая только формируется в нашей стране", - отметили в пресс-службе.

Компания "РТ-Инвест" начала строить пять мусоросжигательных заводов в Казани и Подмосковье. Их строительство оценивается в 200 млрд рублей, из них 20% "РТ-Инвест" финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд рублей) за счет синдицированного кредита Газпромбанка и ВЭБа.

Генпрокуратура РТ-Инвест Казань Московская область Минприроды

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