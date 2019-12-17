"Автодор" подал иск на 5,4 млрд рублей к "Крокусу" Араса Агаларова

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, заявление госкомпании зарегистрировано накануне. Подробности дела в карточке пока не приведены.

В пресс-службе "Автодора" отказались от комментариев.

АО "Крокус Интернэшнл" принимало участие в строительстве первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-1). Компания упоминается в материалах уголовного дела бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха.

По версии следствия, Кельбах, будучи главой "Автодора", в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО "Кольцевая магистраль" комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей в АО "Газпромбанк" и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО "Крокус Интернешнл" в размере 2 млрд рублей.

"Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства ЦКАД в 2014-2018 годах, и злоупотребил своими полномочиями в процессе реализации долгосрочных инвестиционных соглашений, заключенных в 2014 году с АО "Крокус Интернешнл" на строительство пускового комплекса №1 и с ООО "Кольцевая магистраль" на строительство пускового комплекса №5 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области", - сообщала ранее пресс-служба СКР.

Госкомпания "Автодор" была заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства. В процессе строительства превышались сроки и стоимость работ, в связи с чем в октябре 2018 года президент Владимир Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку строительства. Кельбах был освобожден от должности председателя правления "Автодора" в феврале этого года.

В отчете о проверке Счетная палата указала на низкое качество проектирования, недостатки в организации работ и привлечения инвесторов, завышение стоимости принятых и оплаченных работ.

По данным СП, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла "от 0% до 66%", что не позволит завершить работы ранее второго квартала 2021 года. По паспорту проекта ЦКАД строительство дороги должно было завершиться в декабре 2019 года.

Материалы проверки были направлены президенту, а отчет о ней - в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Строительство ЦКАД началось в 2014 г. По данным ГК "Автодор", ее протяженность составит 336,456 км, в том числе ЦКАД-1 - 49,5 км; ЦКАД-3 - 105,87 км; ЦКАД-4 - 96,846 км; ЦКАД-5 - 76,44 км, пусковой комплекс №5-3 (соединение М-10 и М-11) - 7,8 км.

В конце июня правительство РФ продлило срок строительства ЦКАД до 2021 года.

Также скорректирована общая стоимость проекта. Распоряжением кабинета министров она установлена в объеме 315,8 млрд рублей вместо 313,3 млрд рублей ранее.