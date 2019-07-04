На экс-главу "Автодора" завели дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На экс-председателя правления "Автодора" завели уголовное дело после того, как Счетная палата и прокуратура выявили многочисленные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области, заявил в четверг генпрокурор Юрий Чайка.

Дело завели по статье о злоупотреблении полномочиями.

Генпрокурор не назвал фамилии фигуранта дела.

Позже в "Автодоре" подтвердили, что Генпрокуратура делала у госкомпании запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления.

Проверить контракты на строительство ЦКАД в октябре распорядился Владимир Путин. На момент проведения проверок председателем правления "Автодора" был Сергей Кельбах, который вскоре них - в февале 2019 году - подал в отставку. Его место занял Вячеслав Петушенко.

В марте Кельбах был назначен советником генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова. В РЖД информацию о его связи с уголовным делом не комментируют.

Итоги проверки Счетной палаты

По итогам проверки контрактов на строительство ЦКАД Счетная палата указала на низкое качество проектирования, недостатки в организации работ и привлечения инвесторов, завышение стоимости принятых и оплаченных работ.

По данным СП, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла "от 0% до 66%", что не позволит завершить работы ранее второго квартала 2021 года. По паспорту проекта ЦКАД строительство дороги должно завершиться в декабре 2019 года.

В 2017 году стоимость строительства оценивалась в 313 млрд руб, однако в начале 2019 года Счетная палата признала, что окончательная смета не известна. В марте "Автодор" заявил, что на строительство потребуется еще 45 млрд рублей.