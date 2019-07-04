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Бывшего главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении на 2 млрд рублей

Бывшего главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении на 2 млрд рублей
Экс-глава "Автодора" Сергей Кельбах
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бывшего председателя правления госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха подозревают в злоупотреблении полномочиями, которое причинило государству ущерб в размере более 2 млрд рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что уголовное дело о возбуждено в связи со злоупотреблении при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Сергея Кельбаха подозревают в неправомерном расходовании авансовых платежей при строительстве ЦКАД.

При этом сам Кельбах ранее в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что не знал о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В "Автодоре" "Интерфаксу" сообщили, что "из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании".

На момент проведения проверок В "Автодоре" председателем правления госкомпании был Кельбах. В феврале он был освобожден от должности. В марте он был назначен советником генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова по инвестиционным вопросам. В РЖД информацию о его связи с уголовным делом не комментируют.

Госкомпания "Автодор" была заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства. В процессе строительства превышались сроки и стоимость работ, в связи с чем в октябре 2018 года президент Владимир Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку строительства ЦКАД.

СКР Автодор Сергей Кельбах

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