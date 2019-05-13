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"Автодор" в 2018 году показал худшие результаты за 10 лет своего существования

Госкомпания не построила и половины запланированных дорог, при этом потратив всю бюджетную субсидию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") в 2018 году показала худший результат деятельности за десять лет своего существования, говорится в сообщении на сайте Счетной палаты РФ, опубликованном в понедельник.

В прошедшем году "Автодор" не выполнил 11 из 12 целевых показателей и индикаторов, установленных в программе деятельности госкомпании на 2018 год. Не было построено и половины запланированных дорог: в 2018 году не закончено строительство и реконструкция 320 км дорожного полотна, что составляет 55% от плановых показателей.

По итогам 2018 года года "Автодор" построил всего 1,07 тысяч км из запланированных 1,46 тысяч км платных участков автодорог.

Показатель результативности использования субсидии, предоставленной "Автодору" из федерального бюджета, выполнен всего на 45%. При этом, несмотря на низкую результативность, госкомпания практически полностью использовала выделенную ей субсидию почти в 75 млрд рублей. Как пояснили в Счетной палате, это произошло из-за выплаты авансов компаниям-подрядчикам в конце года.

Автодор

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