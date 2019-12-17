Задержан 12-й подозреваемый по делу об убийстве начальника ингушского Центра "Э"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Назрановском районе Ингушетии двенадцатого фигуранта по уголовному делу об убийстве в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по республике Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата Абдулахмеда, сообщил во вторник агентству "Интерфакс" информированный источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о 32-летнем жителе сельского поселения Экажево, сейчас его допрашивают. "Силовики предполагают, что мужчина долгие годы входил в так называемую Экажевскую бандгруппу", - сказал он.

17 декабря Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Алихана Оздоева, 11-го фигуранта дела о покушении на Эльджаркиева и о его убийстве.

Под стражей также находятся, в частности, бизнесмен, предполагаемый глава ОПГ Хасан Полонкоев, его сын Закре Полонкоев и племянник Аслан Полонкоев. Заочно арестован Курейша Картоев - предполагаемый убийца Эльджаркиева. По данным защиты, мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства в Назрани 31 декабря 2018 года одного из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев - Ибрагима Белхароева.