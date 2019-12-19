Арестован 12-й фигурант по делу об убийстве начальника ингушского Центра "Э"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 18 февраля 2020 года Беслана Хидриева, который проходит по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Его обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.

Хидриев стал двенадцатым арестованным по этому делу. Его задержали 17 декабря в Назрановском районе Ингушетии. Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, 32-летний Хидриев находился в поле зрения правоохранителей еще до убийства братьев Эльджаркиевых: его также подозревают в убийстве местных жителей в составе ОПГ.

11 декабря источник сообщил "Интерфаксу", что количество фигурантов в этом деле возрастет до 30 человек. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

Убийство начальника ингушского Центра "Э" в Москве

Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в столице. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед, работавший в Москве врачом. По официальным данным, преступник выстрелил в мужчин не менее десяти раз.

В рамках уголовного дела расследуется два эпизода: нападение на Эльджаркиева 12 января 2019 года и его убийство 2 ноября.

7 декабря Басманный суд Москвы отправил под арест до 6 февраля 2020 года шестерых задержанных по этому делу, в том числе предполагаемого главу ОПГ Хасана Полонкоева, а также его сына и племянника. Кроме того, 18 ноября суд заочно арестовал Курейши Картоева - предполагаемого исполнителя убийства. Он мог скрыться в Турции.

Мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев - Ибрагима Белхароева.