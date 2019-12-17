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Суд арестовал 11-го фигуранта дела об убийстве ингушского Центра "Э"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 15 февраля арестовал Алихана Оздоева, который проходит по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Оздоева задержали 15 декабря в Москве. Он стал 11-м арестованным по этому делу. Ему вменяют покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное приобретение оружия в составе организованной группы.

11 декабря источник сказал "Интерфаксу", что число фигурантов дела достигнет 30.

Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. В уголовное дело об их убийстве входит расследование нападение на Эльджаркиева 12 января 2019 года.

Первых подозреваемых по этому делу арестовали 7 декабря. Предполагаемый исполнитель убийства Курейши Картоев был арестован заочно 18 ноября. Картоеву 46 лет, он живет в Экажево, является членом общины баталхаджинцев и может сейчас скрываться в Турции.

По данным защиты, мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев - Ибрагима Белхароева.

Хроника 02 ноября – 17 декабря 2019 годаУбийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве
Ингушетия Центр Э МВД Ибрагим Эльджаркиев Абдулахмед Эльджаркиев Москва Басманный суд Курейша Картоев Алихан Оздоев

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