Органы опеки будут добиваться лишения прав родителей из Гатчины

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Родителей многодетной семьи из Гатчины собираются лишить прав на детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В отношении отца и мамы органы опеки планируют выйти в суд по вопросу ограничения или лишения родительских прав, в отношении них будут назначены необходимые экспертизы", - цитирует Кузнецову ее пресс-служба во вторник.

Как сообщалось, хозяин дома в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области был задержан по подозрению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и незаконном хранении оружия. Из семьи изъяты восемь детей, несколько из них госпитализированы.

По словам Кузнецовой, двоим старшим совершеннолетним детям помогут с устройством на работу. Остальные шестеро детей в возрасте от 7 до 17 лет в настоящее время в больнице. В среду им проведут комплексное психолого-медико-педагогическое обследование, после этого решат, какая помощь нужна каждому из детей, пригласят соответствующих специалистов, отметила детский омбудсмен.

У детей нет удостоверяющих личность документов, образовательные учреждения они не посещали - эти вопросы будут решены, пообещала Кузнецова.

Она считает, что прокуратура должна разобраться с деятельностью органов опеки. "Направим обращение в прокуратуру, чтобы выяснить, как была выстроена деятельность органов опеки и попечительства, есть ли нарушения в их деятельности, почему снова дети-"невидимки" были обнаружены в закрытом доме, к тому же столько детей. Обстоятельства их обнаружения вызывают еще больше вопросов", - сказала Кузнецова журналистам ранее во вторник.

Она отметила, что органы опеки не знали о существовании многодетной семьи, хотя непонятно, "как дети могли проживать совершенно незаметно на территории небольшого муниципального образования, органы опеки не могли не заметить многодетную семью".

"Возможно, поступали сигналы, но они не были должным образом приняты", - считает омбудсмен.