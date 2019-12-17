У изъятых под Гатчиной детей не оказалось никаких документов

В местных школах и поликлиниках о них ничего не знали

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - У восьми детей мужчины, задержанного в поселке Химози Гатчинского района по подозрению в хранении оружия и в педофилии, нет удостоверений личности. Об этом "Интерфаксу" рассказали в администрации района. Детей изъяли из дома задержанного в ночь на вторник, они находятся в районной больнице.

В администрации, органах опеки и и здравоохранения не оказалось никакой информации об этих детях. В школах нет заявлений об их зачислении. Никто никогда никому не жаловался ни на этих детей, ни на их родителей, отметили чиновники.

Их отец не был зарегистрирован в Гатчинском районе. Он жил в Химози без регистрации и документов о собственности на дом и участок.

Сейчас детей обследуют врачи и психологи. Чиновники подыскивают им временное жилье, организуют сбор для них гуманитарной помощи и помогут оформить документы. К работе подключились органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних, добавил собеседник.

Полицейские и следователи пришли в дом этой семьи вечером 16 декабря, поскольку получили информацию, будто бы отец семейства насилует 13-летнюю дочь. Мужчину задержали, на него завели уголовные дела о насилии над несовершеннолетней и о незаконном хранении оружия.

Сообщалось, что в доме, который был крайне захламлен и находился в антисанитарном состоянии, при обыске нашли целый арсенал. В СК отмечали, что в семье воспитывается шестеро детей, детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова говорила, что из дома забрали восьмерых детей хозяина, причем, некоторые могут оказаться совершеннолетними.