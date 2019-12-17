Хозяина дома в Ленобласти, где нашли арсенал, заподозрили в изнасиловании дочери

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Дело об изнасиловании ребенка возбуждено в Ленинградской области в отношении многодетного отца, в доме которого был обнаружен склад с оружием, сообщает пресс-служба областного управления СКР во вторник.

По данным ведомства, 46-летний мужчина задержан, вскоре следствие выступит в суде с ходатайством о его аресте.

По версии СКР, с 2012 года по декабрь 2019 года мужчина неоднократно насиловал свою дочь, которой в настоящее время 13 лет.

По данному факту возбуждено дело по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". В доме подозреваемого обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" информированный источник, в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района, был обнаружен склад оружия. Там, по его данным, проживает многодетная семья. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

Накануне вечером в соцсетях появились сообщения и видео, согласно которым к дому стянулись сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. По словам очевидцев, из дома вынесли оружие и вывели восьмерых детей.