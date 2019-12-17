СКР возбудил уголовное дело о хранении оружия в доме многодетной семьи под Гатчиной

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) после обнаружения оружейного склада в доме многодетного мужчины, сообщает во вторник пресс-служба.

Согласно сообщению, во время обыска было изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы. Найденное отправлено на криминалистическую экспертизу.

Как видно на кадрах, опубликованных пресс-службой СКР, семья с шестью детьми жила в антисанитарных условиях в доме, заваленном хламом, а также с закрытыми тряпками окнами. Съемка СКР также запечатлела большое количество огнестрельного оружия, сложенного в разных углах дома.

Ранее следствие сообщило, что хозяин дома в период с 2012 года по сентябрь 2019 года неоднократно подвергал сексуальному насилию свою дочь, которой в настоящий момент 13 лет. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". В ближайшее время следствие выступит в суде с ходатайством об аресте фигуранта.

По уточненным данным СКР, в семье воспитываются шестеро детей.

Несколько детей из частного дома госпитализированы, сообщила ранее во вторник "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова. "Дети находятся в Гатчинской ЦРБ под присмотром. У них большой стресс", - сказала омбудсмен, отметив, что, предварительно, детей восемь, но среди них могут быть совершеннолетние.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник накануне, в доме обнаружен арсенал. В соцсетях появились сообщения и видео, из которых следует, что к дому многодетной семьи в Гатчинском районе для проведения следственных действий стянулись полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС. Очевидцы сообщали, что из дома выносили оружие и выводили восьмерых детей.