Более 40 тыс. билетов на крымские поезда раскупили за первый месяц продаж

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Около 42 тысяч билетов на пассажирские поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым и обратно проданы примерно за первый месяц продаж, сообщила пресс-служба ФГУП "Крымская железная дорога" в пятницу.

Продавать билеты на поезда с "материка" в Крым (из Петербурга - в Севастополь и из Москвы - в Симферополь) и обратно начали 8 ноября. За первые сутки были раскуплены более 5 тысяч билетов, из-за ажиотажа сайт компании-оператора работал с перебоями. За первую неделю продаж путешественники приобрели почти 22 тысячи билетов на крымские поезда.

Билеты можно купить в железнодорожных кассах по всей России, на сайте оператора перевозок - транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), а также в мобильном приложении "ГСЭ Билеты".

Перевозки начнутся в третьей декаде декабря 2019 года. Поезда будут идти по железнодорожной части моста через Керченский пролив, соединяющего Крымский полуостров с материковой частью РФ. Компания ГСЭ в будущем намерена расширить географию перевозок в Крым - добавятся Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.

"Гранд Сервис Экспресс" создан в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров, заявил ее представитель "Интерфаксу" в начале ноября 2019 года.