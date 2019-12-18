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Волгоградский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря для госслужащих, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Отмечается, что постановление носит обязательный характер для государственных учреждений и предприятий Волгоградской области, рекомендательный - для коммерческих организаций, территориальных подразделений федеральных органов власти и учреждений, органов местного самоуправления.

По данным пресс-службы губернатора региона, жители области отмечали в соцсетях, что готовы поработать в субботу, чтобы не ехать на работу 31 декабря и спокойно приготовиться к празднику.

Официально канун Нового года не является выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря". /тот день уже объявили выходным днем во многих регионах, включая Ленинградскую, Курганскую, Свердловскую области, Карелию, Бурятию, Крым.

Волгоградская область

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