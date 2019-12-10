Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года

Последний рабочий день выпадает на 31 декабря, возможность сделать его выходным зависит от работодателя

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

"Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной - понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. В связи с тем, что новогодние каникулы у нас продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя", - сказал Шкловец "Интерфаксу".

При этом он отметил, что работодатель при определенных условиях может распорядиться о выходном дне. "По производственному календарю на текущий год 31 декабря - предпраздничный рабочий день. Он будет короче на один час. Если у работодателя возникают какие-то варианты относительно введения выходного на этот день, необходимо соблюсти ряд условий (распорядиться о выходном дне и решить вопрос с оплатой - ИФ), - сказал собеседник агентства.