Власти Карелии решили сделать 31 декабря выходным

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Глава Карелии Артур Парфенчиков перенес выходной день для госслужащих и сотрудников региональных структур с субботы 28 декабря на 31 декабря. Он сделал это по просьбам жителей республики, сообщила пресс-служба администрации региона.

Главам муниципалитетов дана рекомендация работать в таком же режиме. Частные работодатели могут выбирать выходные по собственному усмотрению.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об объявлении последнего дня года выходным. В Минтруда и Думе заявили, что принять его до конца текущего года не получится. Президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить этот вопрос в 2019 году.

В некоторых регионах уже перенесли выходные так, чтобы 31 декабря оказался нерабочим днем. Только 17 декабря такие решения приняли главы Курской и Брянской областей.