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Пятеро пострадавших при задержаниях на акциях в Москве подали жалобы в СКР

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пятеро пострадавших при задержаниях во время митингов в Москве подали жалобы в Следственный комитет.

Правозащитная организация Комитет против пыток сообщает, что ее адвокаты направили соответствующие обращения на имя главы СКР Александра Бастрыкина. В жалобах идет речь о произошедшем на несогласованных митингах 27 июля и 3 августа.

В частности, утверждается, что к одному из москвичей силовик применил электрошокер, другому сломали руку, третьего избили на территории ОМВД "Печатники". В Комитете против пыток подчеркивают, что факты подкреплены имеющимися медицинскими документами, фото- и видеоматериалами.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

10 августа состоялся санкционированный митинг, после которого часть протестующих отправилась на "прогулку" по центру Москвы, что было расценено как несанкционированное мероприятие. В ходе такой прогулки одну из участниц сотрудник полиции ударил в живот. Видеозапись инцидента вызвала общественный резонанс.

Москва

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