Собянин назвал провокаторов виновными в судьбе фигурантов дела "27 июля"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин возложил на организаторов несогласованных протестов вину за летние беспорядки обвинительные приговоры фигурантов дела "27 июля", и назвал их "провокаторами". Он заявил это в Мосгордуме.

"Ответственность за то, что пострадали люди, что произошёл конфликт, что люди отбывают сроки, лежит в первую очередь на тех провокаторах, которые их погнали туда. Которые на легальном митинге призвали идти штурмовать мэрию",- сказал он.

По его словам, "нет такой страны, города в мире, где было бы разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать органы государственной власти", а если такая страна и есть, то "она просто развалится, кроме анархии, беспорядка ничего не будет".

14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, две последние сопровождались массовыми задержаниями.

Акция 14 июля началась как встреча избирателей с выдвиженцами в Мосгордуму на Страстной площади. Затем собравшиеся пошли по Тверской улице к мэрии. Там несколько человек выступили с заявлениями без усилителей звука, затем люди по очереди по разу стучали в двери мэрии, и шли дальше к Мосгоризбиркому. У здания комиссии собравшихся разогнали полицейские после появления первых палаток. Массовых задержаний и столкновений в этот день не было.

После событий 27 июля Собянин заявил, что в городе прошли хорошо подготовленные массовые беспорядки, а полиция действовала адекватно. В октябре он снова отметил отметил заслугу полиции в том, что летние протесты в городе прошли без тяжелых последствий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля. По этому делу несколько человек были осуждены за применение насилия к силовикам.