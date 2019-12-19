Экс-мэр Петропавловска-Камчатского отправлен под домашний арест по делу о взяточничестве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Суд в четверг отправил под домашний арест бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, задержанного по подозрению во взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя регионального управления СКР Елена Матафонова.

Как сообщалось, в отношении Иваненко возбуждено уголовное дело о получение взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ).

Иваненко возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года, срок его полномочий заканчивался в конце 2021 года. 19 ноября он сообщил о решении уйти в отставку по собственному желанию, объяснив такой шаг состоянием здоровья и семейными обстоятельствами.

Как сообщалось ранее, следствие считает, что с декабря 2018 по апрель 2019 года мэр города получил от начальника Службы благоустройства Петропавловска-Камчатского взятку в 700 тысяч рублей за общее покровительство, причем деньги передавались через посредника - брата Иваненко.

СКР также установил, что с февраля по март 2019 года при посредничестве брата и директора Службы автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского Иваненко получил от бизнесмена взятку в 200 тысяч рублей за помощь при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.