Экс-мэр Петропавловска-Камчатского стал фигурантом дела о взятках

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) возбуждено в отношении бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, ушедшего в отставку 27 ноября, сообщает во вторник СУ СКР по Камчатскому краю.

В СКР подчеркивают, что Иваненко дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в период с декабря 2018 по апрель 2019 года мэр краевого центра получил от начальника Службы благоустройства Петропавловска-Камчатского взятку в 700 тысяч рублей за общее покровительство. Деньги Иваненко получил через посредника - своего родного брата.

СКР также установил, что с февраля по март 2019 года при посредничестве брата и директора Службы автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского тогда еще действующий мэр получил взятку в 200 тысяч рублей от предпринимателя за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

19 ноября глава Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко сообщил о решении уйти в отставку по собственному желанию. Свое решение он объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. 27 ноября его отставку приняли депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского.

Против родного брата Виталия Иваненко расследуются два дела о посредничестве в передаче взяток главе города.

Иваненко возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года. Срок его полномочий истекал в конце 2021 года.