Кибермошенники за год украли у россиян около 1,5 млрд руб. через интернет-банкинг

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Три четверти суммы ущерба за прошлый год от кибермошенничества приходятся на похищенные у россиян суммы с использованием интернет-банкинга. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по защите прав пользователей сети Интернет, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Для того, чтобы мы осознали размах (киберпреступности), общий ущерб - 2 млрд рублей. Почти 1,5 млрд из них похищены в результате кибермошенничества с использованием интернет-банкинга", - сказал Малькевич в среду на заседании рабочей группы.

По его словам, средняя потеря каждого обманутого россиянина составляла от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Причем, как отмечается, всегда эти мошенничества происходят через подменные номера.

Он пояснил, что "не все люди это понимают". "Одно дело, когда звонок идет, условно говоря, с "левого" мобильного номера, но в основном все эти номера определяются, как городские. Они идут через "левые" сим-карты", - отметил Малькевич.

Он напомнил, что, по озвученным ранее данным, в России в 2018 году было совершено 206 тыс. киберпреступлений, из которых раскрыто 35 тыс.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года ЦБ передал операторам связи сведения о более чем 2500 телефонных номерах, с которых звонили клиентам банков. Операторы заблокировали 218 из них, для 59 - ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 случаях выявили подмену номера банка. Об этом говорится данных, которые регулятор представил на консультационном совете по развитию национальной платежной системы данным. В еще более чем 2000 случаях операторы не стали принимать мер, так как не нашли для этого оснований.