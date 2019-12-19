Уголовное дело на задерживавших Голунова полицейских возбудили за день до конференции Путина

Журналист Иван Голунов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции, которые задерживали журналиста Ивана Голунова, было возбуждено 18 декабря, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин. Он узнал эту информацию от следователя.

На большой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин заявил, что в связи со скандалом вокруг Голунова из органов внутренних дел уволили пять человек и на них на всех возбудили уголовные дела. Ранее журналист жаловался, что по его заявлению о преступлении расследование забуксовало и в лучшем случае он получал отписки от следствия.

"Я дозвонился до следователя, и тот сообщил, что дело было возбуждено вчера, 18 декабря", - сказал Бадамшин.

Других подробностей следователь не сообщил.

Путина спросили на пресс-конференции почему нет информации о расследовании дела полицейских, которые задерживали Голунова, и, возможно, подбросили ему наркотики.

Президент напомнил, что расследованием занимается Следственный комитет, а не МВД и что из органов внутренних дел в связи с этим уволили пятерых. Обвинять силовиков в нежелании "сдавать своих" он считает некорректным. Он заверил, что службы собственной безопасности силовых структур работают эффективно и по результатам их проверок возбуждается много уголовных дел.

Засекреченность материалов дела он объяснил тем, что в них есть информация об организации оперативно-розыскной деятельности, а она считается секретной.

Голунов и его адвокаты с конца октября безуспешно жаловались в СКР, суды и даже в ФСБ на бездействие следствие и отсутствие информации о ходе проверок полицейских. В СК им ответили, что не видят оснований для возбуждения дела по жалобе журналиста о совершении преступления в его отношении.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.