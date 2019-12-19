Голунов перечислил, что ждет от следствия по делу о своем задержании

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Журналист Иван Голунов рассчитывает, что следователи установят заказчика его задержания по делу о сбыте наркотиков и для этого допросят фигурантов. Он сказал это после того, как президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что на пятерых бывших полицейских возбуждены уголовные дела.

"Я жду, что наконец-то состоится допрос по заказчику дела, о котором следователь говорил во время нашей последней встречи в середине августа, - заявил Голунов "Интерфаксу". - А еще я надеюсь, что в моей квартире наконец-то проведут следственные действия и проверку места, которые должны были провести еще в июне".

Путин напомнил, что предполагаемые нарушения со стороны полицейских, задерживавших журналиста, расследуют в СКР.

Он также назвал некорректным мнение, что расследование буксует, потому что силовики "не сдают своих". Он заверил, что собственные службы безопасности таких структур работают достаточно эффективно и по их наработкам в отношении силовиков возбуждают уголовные дела.

Материалы дела засекречены, поскольку в них есть секретная информация об организации оперативно-розыскной работы, объяснил президент.

Голунова задержали полицейские в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что преследование журналиста прекращено в связи с его непричастностью к преступлению, но уголовное дело о наркотиках будет расследоваться и дальше. С октября Голунов и его защита добиваются ответов на вопросы о пробуксовке работы следственных органов в связи с этим делом.

После заявлений Путина адвокат Сергей Бадамшин позвонил следователю и узнал, что уголовные дела были возбуждены 18 декабря.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина