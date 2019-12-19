Путин объяснил засекреченность "дела Голунова"

Он назвал некорректными утверждения, что силовики держатся принципа "своих не сдаем"

Журналист Иван Голунов у Главного следственное управление МВД в Москве. Архивное фото. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики, засекречено, поскольку в деле есть данные об организации оперативно-розыскной деятельности, эта информация считается закрытой, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

Закрытие материалов следствия не означает, что виновные не будут наказаны, заверил он. Он подчеркнул, что в связи с этой ситуацией от работы были отстранены пять сотрудников МВД, все они уволены из органов внутренних дел и против них всех возбуждены уголовные дела.

Также президент напомнил, что эти дела расследует Следственный комитет, а не МВД.

Утверждения о том, что расследование буксует, потому что силовики придерживаются принципа "своих не сдаем", он назвал некорректными.

По словам Путина, службы собственной безопасности силовых структур "работают достаточно эффективно", по их материалам возбуждается значительное количество уголовных дел в отношении силовиков и таких дел много.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня, обвинили в покушении на сбыт наркотиков, а 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению. Дело о наркотиках продолжило вести следствие УВД по ЗАО Москвы, затем его передали в ГУ МВД Москвы, позднее в июне его передали в СКР. С тех пор о появлении в деле подозреваемых и обвиняемых ничего не сообщалось.

В конце октября адвокат Голунова Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя СК за бездействие и за отсутствие информации о возбуждении уголовного дела по жалобе журналиста о преступлении. По словам самого журналиста, после регулярных встреч со следователем в первые дни после освобождения, он несколько месяцев ничего не слышал о продвижении расследования и его ни разу в СК не вызывали.

11 ноября в суде выяснилось, что все материалы дела засекречены.

28 ноября Голунов получил ответ от Следственного комитета об отсутствии обстоятельств, указывающих на то, что в его отношении было совершено преступление. Как сообщала защита журналиста, в СК не видят и оснований для регистрации сообщения о преступлении и проведения по нему процессуальной проверки. После этого Голунов пожаловался на следствие в ФСБ.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина