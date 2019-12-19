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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Пресс-конференция Путина 19 декабря стала одной из самых длительных в истории

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Состоявшаяся в четверг, 19 декабря, ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина стала одной из самых длительных в истории подобных мероприятий: за 4 часа 18 минут он ответил на 71 вопрос.

В 2018 году пресс-конференция Путина длилась 3 часа 45 минут, тогда президент успел ответить на 61 вопрос.

Рекорд по времени общения с журналистами в подобном формате был поставлен Путиным в 2008 году: тогда пресс-конференция продлилась 4 часа 40 минут, за которые президент ответил более чем на 100 вопросов.

"Интерфакс" вел онлайн-трансляцию пресс-конференции президента 19 декабря.

Хроника Путин: пресс-конференция - 2019
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