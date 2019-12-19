Дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета (СК) принял для расследования уголовное дело о перестрелке у здания ФСБ в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) передано в центральный аппарат СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Петренко также подтвердила данные об одном погибшем сотруднике ФСБ и пятерых пострадавших, уточнив, что среди них одно гражданское лицо. Они получили ранения различной степени тяжести, добавила она.

"Злоумышленник ликвидирован. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сказала представитель СК.

Стрельба у дома 12 на Большой Лубянке произошла вечером в четверг. По уточненным данным Центра общественных связей ФСБ, стрелок действовал в одиночку, в здание спецслужбы он не проникал. В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ, еще один получил крайне тяжелые ранения. Личность уничтоженного стрелка устанавливается.

Инцидент у здания ФСБ РФ на Лубянке произошел во время концерта в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.