Поиск
ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

Дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета (СК) принял для расследования уголовное дело о перестрелке у здания ФСБ в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Стрельба на Лубянке

Она отметила, что дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) передано в центральный аппарат СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Петренко также подтвердила данные об одном погибшем сотруднике ФСБ и пятерых пострадавших, уточнив, что среди них одно гражданское лицо. Они получили ранения различной степени тяжести, добавила она.

"Злоумышленник ликвидирован. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сказала представитель СК.

Стрельба у дома 12 на Большой Лубянке произошла вечером в четверг. По уточненным данным Центра общественных связей ФСБ, стрелок действовал в одиночку, в здание спецслужбы он не проникал. В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ, еще один получил крайне тяжелые ранения. Личность уничтоженного стрелка устанавливается.

Инцидент у здания ФСБ РФ на Лубянке произошел во время концерта в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.

Хроника Стрельба на Лубянке
Москва СК ФСБ Лубянка Александр Бастрыкин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 19 декабря

Стрельба на Лубянке

В ФСБ опровергли сообщения о трех стрелках на Лубянке

В ФСБ опровергли сообщения о трех стрелках на Лубянке
Стрельба на Лубянке

Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы

Стрельба на Лубянке

СКР возбудил дело после стрельбы на Лубянке в центре Москвы

Стрельба на Лубянке

В районе Лубянки в центре Москвы слышны новые выстрелы

Стрельба на Лубянке

Из-за стрельбы на Лубянке ограничен вход в метро

Стрельба на Лубянке

ФСБ нейтрализовала преступника, открывшего стрельбу в центре Москвы

ФСБ нейтрализовала преступника, открывшего стрельбу в центре Москвы

Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер

Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер
Путин: пресс-конференция - 2019

Путин объяснил засекреченность "дела Голунова"

Путин объяснил засекреченность "дела Голунова"

Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве до 24 м/с

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');