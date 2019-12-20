Адвокат фигуранта "московского дела" заявил о его незаконном этапировании в Курск

Никиту Чирцова отправили отбывать наказание до рассмотрения апелляции, говорит юрист

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Никиту Чирцова, приговоренного к году колонии по обвинению в нападении на полицейского 27 июля в Москве этапировали в СИЗО-1 в Курске, хотя приговор еще не вступил в законную силу. Об этом рассказал его адвокат Александр Борков.

Апелляцию на приговор Тверского суда он подал 15 декабря. Дата ее рассмотрения еще не назначена.

"Чем руководствовалась ФСИН, мне непонятно. Я считаю это незаконным", - сказал адвокат.

Приговор в первой инстанции Чирцову вынесли 6 декабря. Суд решил, что 22-летний уроженец Пермского края 27 июля в Столешниковом переулке толкнул сотрудника полиции в грудь и плечо и тот испытал боль. Прокурор просил для подсудимого 3,5 года лишения свободы.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день полиция и росгвардейцы задержали больше тысячи человек. На большинство из них были составлены административные протоколы, но несколько десятков впоследствии стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. Почти всем им в конечном счете вменили применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов.