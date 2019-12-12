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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Доклад СПЧ о московских протестах не передали Путину

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доклад члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе о необходимости компромиссов для власти и общества, составленный по следам летних протестов в Москве, не передали Владимиру Путину в день заседания 10 декабря, как это предполагалось. Глава совета Валерий Фадеев решил, что документ нужно доработать, пишет "Коммерсантъ".

Сванидзе готовил доклад "Формирование культуры компромиссов в практике реализации конституционного права граждан на свободу собраний" к заседанию СПЧ, в котором участвовал президент. На заседании он представил Путину основные тезисы документа. В частности, он говорил о московских протестах, отмечал, что несанкционированных акций не бывает, а несогласованные не являются преступными и что акции нужно согласовывать. Он упоминал избиение задержанных и говорил, что нужно отменить "дадинскую" статью об уголовной ответственности за неоднократные нарушения на митингах.

11 декабря Фадеев показал проект доклада Сванидзе журналистам и сказал, что его будут тщательно изучать и дорабатывать. В пресс-службе СПЧ разъяснили, что доклад должны принять члены совета, затем его опубликуют на сайте СПЧ. Когда это произойдет, в пресс-службе не смогли сказать.

Протесты в Москве

Сванидзе сказал изданию, что до сих пор доклады членов совета передавали президенту в день ежегодной встречи или на следующий день. Он полагал, что его доклад уже передан Путину, а об изменении процедуры ему ничего не говорили. Он выразил уверенность, что документ доработают в кратчайшие сроки и до конца декабря передадут президенту.

"Если мы затянем, выводы не войдут в поручения президента, а именно поручения и являются формальным итогом наших ежегодных встреч", - сказал он.

Член СПЧ Александр Брод сообщил, что передал Путину свой доклад о защите прав россиян за рубежом и о жалобах на следователях, хотя не успел выступить с тезисами. По его словам, перед встречей с президентом список докладчиков не составлялся, и никто не знал, кому удастся высказаться. Это подтвердил и член президиума совета Александр Верховский.

Верховский назвал "странным" решение доработать доклад Сванидзе. "Доклад готовился специально к встрече с президентом, и непонятно, что там еще дорабатывать, кто будет этим заниматься и почему документ так и не передан", - сказал он. Он допустил, что задержка могла быть связана с разногласиями внутри совета: Фадеев назвал московские события "массовыми беспорядками", тогда как другие правозащитники считают, что беспорядков не было.

"В СПЧ в настоящий момент существуют некие коммуникационные трудности при взаимодействии с председателем: нет графика работы, намеченных планов, а перед встречей с главой государства впервые мы не знали, кому удастся выступить и в каком порядке", - добавил Верховский.

Ранее предполагалось, что доклад о летних протестах президенту представят другие члены СПЧ, в том числе Илья Шаблинский и Екатерина Шульман, но в октябре они были исключены из совета одновременно со сменой председателя.

10 декабря Путин сказал членам СПЧ, что даже за мелкие нарушения и нападения на полицию на уличных акциях нужно привлекать к ответственности. По его мнению, небольшие нарушения могут в результате вылиться в погромы, чего допустить нельзя.

Валерий Фадеев СПЧ Владимир Путин Николай Сванидзе Александр Верховский

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