Трамп ответил на предложение Путина о моратории на развертывание запрещенных ДРСМД ракет

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ответил на предложение президента России Владимира Путина по введению моратория на развертывание ракет, запрещенных договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент США Дональд Трамп прислал короткое письмо, в котором сказал, что они готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Министр отметил, что "в очередной раз российская сторона предлагает конструктивную альтернативу нынешней ситуации: по СНВ-3 продлить без предварительных условий, по РСМД - давайте думать о верификации в контексте моратория".

При этом Лавров напомнил, что в ответ российскую инициативу по мораторию на развертывание запрещенных ДРСМД ракет "никто не откликнулся, кроме президента Франции Макрона". "В лучшем случае глухое молчание, за исключением президента Франции Эммануэля Макрона", - заявил Лавров.

В октябре Путин выражал недоумение по поводу молчания США и их союзников по НАТО в связи с обращением президента РФ к главам государств многих стран, в котором Россия подтвердила, что не будет размещать РСМД, если соответствующие комплексы американского производства не будут появляться в других регионах мира.

Между тем глава МИД РФ также заявил в эфире программы, что в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Японии и Южной Корее в зоне покрытия окажется территория России вплоть до Урала. Лавров отметил, что для российской стороны не имеет большой разницы, по каким причинам США хотят развертывать указанные ракеты в Японии и Южной Корее, и напомнил, что в этом вопросе "они публично все время ссылаются на Китай".

"Мы бы не хотели, чтобы это было против Китая. Это наш стратегический партнер", - заявил Лавров.

Министр сообщил, что обсуждал планы США разместить запрещенные ДРСМД ракеты в Японии и Южной Корее на переговорах с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги, которые состоялись 19 декабря.

"Он продолжает подчеркивать, что Япония будет сама распоряжаться установками "Иджис-Эшор", которые она в рамках ПРО приобретает у Вашингтона. Но факты, о которых я только что упомянул, позволяют нам сомневаться в том, что вблизи наших границ не появятся ракеты средней и меньшей дальности, в частности в Японии, в Корее", - заявил Лавров.

Как сообщалось, 2 августа Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км. Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.