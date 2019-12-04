Кремль поддержал идею Макрона включить Европу в новый ДРСМД

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле поддерживают идею президента Франции Эммануэля Макрона о включении Европы в структуру нового Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Смысл заключается в том, что если говорить о руинах ДРСМД, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь надо говорить о странах Западной Европы, на территории которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности", - сказал Песков журналистам в среду в Сочи.

Пресс-секретарь также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о новых договорах в этой сфере. "Трамп повторил то, что уже неоднократно говорил: дескать, необходимо вместо разрушенного ДРСМД (принять - ИФ) новый договор, но в котором помимо США и России принимает участие Китай", - сказал Песков.

Он напомнил, что Китай заявил о нежелании участвовать в данном договоре. Песков добавил, что подобная позиция Пекина "находит понимание в Москве".

"Новый договор нужен, потому что старый уже всё (прекратил действие - ИФ), к нашему сожалению, и не по нашей инициативе. Не можем существовать в состоянии вакуума, когда ничто не регулирует (использование ракет - ИФ) с точки зрения международного права", - отметил Песков, добавив, что это важная тема стратегической стабильности.

Свои заявления по поводу ДРСМД Трамп и Макрон сделали во вторник, 3 декабря, в рамках саммита НАТО в Лондоне.

2 августа США официально вышли из ДРСМД, заявив, что вина за это лежит на России. В ответ РФ заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.