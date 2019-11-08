Лавров пообещал зеркальный ответ на действия США в отношении РСМД

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - РФ ответит зеркально на действия США в отношении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", - сказал Лавров в пятницу на Московской конференции по нераспространению.

Министр добавил, что "в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания предсказуемости в ракетной сфере" Россия не будет размещать наземные РСМД "где бы то ни было", пока в том или ином регионе не появятся ракеты аналогичного класса американского производства.

Он напомнил, что президент России в посланиях лидерам стран НАТО и Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирования. "Четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало. Более того, нам дают понять, что НАТО на это не пойдет", - добавил Лавров.

Он также упомянул о дискуссии, которая вылилась в публичное пространство, о намерении США размещать такие ракеты в Японии и Южной Корее. "Сеул сказал, что таких разговоров он не слышал, но дыма без огня не бывает", - заметил Лавров.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными и заявляют, что действие договора было прекращено по инициативе Вашингтона.

19 августа Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД. В военном ведомстве США отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета". В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.