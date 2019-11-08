Поиск

Лавров пообещал зеркальный ответ на действия США в отношении РСМД

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - РФ ответит зеркально на действия США в отношении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", - сказал Лавров в пятницу на Московской конференции по нераспространению.

Министр добавил, что "в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания предсказуемости в ракетной сфере" Россия не будет размещать наземные РСМД "где бы то ни было", пока в том или ином регионе не появятся ракеты аналогичного класса американского производства.

Он напомнил, что президент России в посланиях лидерам стран НАТО и Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирования. "Четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало. Более того, нам дают понять, что НАТО на это не пойдет", - добавил Лавров.

Он также упомянул о дискуссии, которая вылилась в публичное пространство, о намерении США размещать такие ракеты в Японии и Южной Корее. "Сеул сказал, что таких разговоров он не слышал, но дыма без огня не бывает", - заметил Лавров.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными и заявляют, что действие договора было прекращено по инициативе Вашингтона.

19 августа Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД. В военном ведомстве США отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета". В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Сергей Лавров МИД РФ США ДРСМД

Новости по теме

Новости

Бундестаг не смог принять поправки, смягчающие правила ЕС для "Северного потока 2"

Турция начала военную операцию против террористов с севера Ирака

Протестующие в Гонконге собрались начать общегородское пикетирование

Что случилось этой ночью: пятница, 8 ноября

Венгерская полиция предотвратила стычки после игры ЦСКА - "Ференцварош"

Венгерская полиция предотвратила стычки после игры ЦСКА - "Ференцварош"

Адвокат осведомителя предостерег Трампа от нападок на его клиента

Мощное землетрясение и несколько афтершоков зарегистрированы в Иране

Угрозы судом помогли Болтону избежать повестки в Конгресс

NYT узнала о планах Майкла Блумберга баллотироваться в президенты США

Трамп выплатит $2 млн за финансирование своей кампании из благотворительного фонда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');