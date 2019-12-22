Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе полностью потушен

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили огонь на уфимском АО "Опытный завод Нефтехим" в 19:17 по московскому времени, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

В свою очередь сотрудник республиканского Минприродопользования и экологии сообщил агентству "Интерфакс", что три эколаборатории не зарегистрировали превышений вредных веществ в воздухе жилой зоны. "Анализы делали на окислы азота, окислы углерода и окислы серы", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возгорании на площади двух тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на предприятии во время нагрева воспламенился один из компонентов технологической жидкости для антикоррозийной обработки труб нефтепровода. Огонь охватил 250-литровые емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Эвакуация не потребовалась, при пожаре никто не пострадал.

Пожар был локализован в 8:44 по московскому времени, в 10:50 было ликвидировано открытое горение.

Здание находится в промышленной зоне, в километре от жилого сектора.

Республиканское СУ СКР в связи с пожаром на АО "Опытный завод Нефтехим" возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

"Опытный завод Нефтехим" занимается выпуском химической продукции для военной промышленности, косметической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, в том числе производит растворители, ингибиторы, бактерициды, поглотители кислорода и сероводорода, сообщается на официальном сайте предприятия. Мощность выпуска продукции - 60 тысяч тонн в год.