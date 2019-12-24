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В Москве эвакуировали десять районных судов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве во вторник из-за угроз о заложенных бомбах эвакуировали десять районных судов, из них в общей сложности вывели около тысячи человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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Это были Замоскворецкий, Хорошевский, Тимирязевский, Чертановский, Люблинский, Басманный, Головинский, Никулинский, Коптевский, Троицкий районные суды.

Басманный суд в это время должен был рассматривать ходатайство о продлении ареста историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга утром во вторник сообщила об эвакуации Дзержинского, Сестроорецкого, Петродворцового, Петроградского, Колпинского, Василеостровского и Куйбышевского районных судов. Ссылаясь на поступившие сообщения, пресс-служба также сообщает о минировании аэропорта "Пулково". "Еще пишут, что мосты заминированы, но какие не уточняют", - добавили в пресс-службе.

Волна минирований продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября, иногда она затрагивает и другие города и регионы. В последнее время участились угрозы в адрес школ и детских садов. Представители нескольких "заминированных" судов ранее говорили "Интерфаксу", что в некоторых сообщениях было предупреждение, что угрозы будут повторяться до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг в 120 биткойнов, украденных на бирже WEX". Аналогичные сообщения ранее содержались и в письмах с угрозами, приходивших в суды Санкт-Петербурга. Недавно автор сообщения возмущался, что скоро сумма ущерба от эвакуаций превысит требуемую им сумму.

По информации источников "Интерфакса", с 28 ноября количество эвакуированных в Москве из-за волны лжеминирований превысило 770 000 человек. По разным оценкам, за три с лишним недели угрозы получили от 7000 до 8000 учреждений, причем многие - неоднократно.

Москва Петербург Мосгорсуд Константин Малофеев

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