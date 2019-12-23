Сенаторы разрешили ввозить в Россию незарегистрированные психотропные препараты

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил правительственный закон, который разрешает ввозить в Россию незарегистрированные наркотические и психотропные препараты для конкретных больных по жизненным показаниям. Решение о необходимости закупки таких лекарств должна принимать врачебная комиссия.

В документе прописан порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, а также правила ценообразования. Порядок ввоза таких лекарств определит правительство.

Правительство подготовило этот законопроект после того, в Москве задержали нескольких женщин, которые купили через интернет за границей не зарегистрированный в России противосудорожный препарат "Фризиум" для своих больных детей. Их задержали в почтовых отделениях сотрудники таможенной службы. Эти задержания вызвали широкий общественный резонанс. В Кремле выражали обеспокоенность, в благотворительных фондах отмечали, что без "Фризиума" дети страдают от мучительных судорог.

В Минздраве в отсутствии регистрации у препарата обвинили производителя. В МВД подобные зарубежные лекарства, содержащие наркотические вещества, назвали безусловной угрозой и предложили Минздраву их легализовать.

26 октября стало известно, что первую партию "Фризиума" на 540 детей привезли в Россию. Глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер тогда отмечала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на клобазам (фризиум) еще только готовятся".