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Сенаторы разрешили ввозить в Россию незарегистрированные психотропные препараты

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил правительственный закон, который разрешает ввозить в Россию незарегистрированные наркотические и психотропные препараты для конкретных больных по жизненным показаниям. Решение о необходимости закупки таких лекарств должна принимать врачебная комиссия.

В документе прописан порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, а также правила ценообразования. Порядок ввоза таких лекарств определит правительство.

Правительство подготовило этот законопроект после того, в Москве задержали нескольких женщин, которые купили через интернет за границей не зарегистрированный в России противосудорожный препарат "Фризиум" для своих больных детей. Их задержали в почтовых отделениях сотрудники таможенной службы. Эти задержания вызвали широкий общественный резонанс. В Кремле выражали обеспокоенность, в благотворительных фондах отмечали, что без "Фризиума" дети страдают от мучительных судорог.

В Минздраве в отсутствии регистрации у препарата обвинили производителя. В МВД подобные зарубежные лекарства, содержащие наркотические вещества, назвали безусловной угрозой и предложили Минздраву их легализовать.

26 октября стало известно, что первую партию "Фризиума" на 540 детей привезли в Россию. Глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер тогда отмечала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на клобазам (фризиум) еще только готовятся".

Совет Федерации Фризиум правительство МВД

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