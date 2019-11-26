Московский эндокринный завод сообщил о поставке незарегистрированного "Диазепама"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ректальный "Диазепам", предназначенный для детей с эпилепсией, ввезен в Россию, сообщает Московский эндокринный завод. Там уточнили, что ввезено 3100 упаковок "Диазепама" в форме ректального раствора 5 мг/ 2,5 мл № 5 и 10 мг/ 2,5 мл № 5".

Препарат предназначен для купирования судорожного синдрома у детей, больных эпилепсией.

Также завод сообщил, что заключены договоры передачи "Диазепама" 45 субъектам РФ, которые заявили о потребности в незарегистрированных в России лекарственных формах "Диазепама".

Кроме того, в четвёртом квартале 2020 года будет начато собственное производство "Диазепама" в ректальных формах, обещают в Московском эндокринном заводе.

Ранее ФГУП "Московский эндокринный завод" в рамках исполнения распоряжений правительства Российской Федерации ввез 7 тыс. 620 упаковок Клобазама (также известный как "Фризиум").

Таким образом, из необходимого количества 11 тыс. 270 упаковок, утвержденного распоряжением правительства РФ, на сегодняшний день ввезено 10 тыс. 720 упаковок.

До 29 ноября "Диазепам" в полном объеме будет отгружен в Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Мурманскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Пензенскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Ивановскую, Калининградскую, Кемеровскую, Костромскую Курскую, Ростовскую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Томскую, Тюменскую, Ульяновскую, Челябинскую, Ярославскую области, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края, республики Алтай, Бурятию, Дагестан, Карелию, Мордовию, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртию, Чечню, Чувашию, Хакасию, Севастополь, Ямало-Ненецкий Автономный округ.

В фонде "Дом с маяком" раньше говорили о том, что многие лекарства даже если и присутствуют в России, то в инвазивных формах.