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Кадыров не будет менять работу в Чечне на федеральные должности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует продолжить работать в республике и не намерен переходить на работу на федеральный уровень.

"Я не намерен работать за пределами Чечни. Я никогда и нигде ни с кем не разговаривал о своем переводе на работу за границей или на федеральном уровне", - сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном.

"Мне никогда не делали ни прямо, ни косвенно таких предложений. Моя задача - превратить Чечню в цветущий край, полностью решить проблему безработицы. Свою карьеру я закончу в Чечне", - подчеркнул он.

Рамзан Кадыров Чечня

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