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Серия землетрясений зафиксирована у восточного побережья Камчатки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи за несколько часов зарегистрировали целую серию землетрясений, продолжающихся у восточного побережья полуострова, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Все сейсмособытия происходят в Камчатском заливе. Сложно сказать, сколько именно. Их целый рой. Но можно выделить шесть наиболее сильных магнитудой от 3,5 до 5,4", - сказал представитель РАН.

Он подчеркнул, что серия землетрясений началась с сейсмособытия магнитудой 5,4, которое произошло во вторник в 4:19 по местному времени (19:19 понедельника мск). Эпицентр этого сейсмособытия находился в 66 км от райцентра Усть-Камчатск, очаг залегал на глубине 52 км.

Остальные пять наиболее заметных землетрясений магнитудой от 3,5 до 4,9 произошли в том же районе в течение следующих пяти часов.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что все эти землетрясения на территории региона не ощущались.

"Жертв и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель МЧС.

Камчатка

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