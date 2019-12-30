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Два землетрясения за ночь произошли у западного побережья Камчатки

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие в ночь на понедельник в Охотском море у западного побережья Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Первое из сейсмособытий магнитудой 4,8 зарегистрировано в понедельник в 2:39 по местному времени (17:39 воскресенья по Москве). Его очаг залегал на глубине 408 км, эпицентр находился в 186 км юго-западнее райцентра Усть-Большерецк", – сказал представитель РАН.

Менее чем через полчаса в Охотском море на глубине 30 км произошло землетрясение магнитудой 4,3. Его эпицентр находился в 81 км западнее административного центра Корякского округа – пгт Палана.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что эти землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", – сказал представитель МЧС.

Камчатка

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