Летчик разбившегося Су-57 выжил

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Летчик самолета Су-57, разбившегося в Комсомольске-на-Амуре утром во вторник, выжил, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Самолет разбился в 111 километрах от аэродрома базирования во время испытательного полета. Система катапультирования пилота сработала штатно. На земле нет жертв и разрушений.

Причины аварии пока не установлены. Их выяснит специальная комиссия, которую предстоит сформировать.

Истребитель принадлежал филиалу ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. На этой неделе Минобороны РФ должно получить первый серийный Су-57.

Источник сообщил "Интерфаксу", что разбившийся Су-57 пилотировал гражданский летчик.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.