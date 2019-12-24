В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50

Пилоту удалось катапультироваться

Истребитель пятого поколения Су-57 (архив) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае разбился современный истребитель Т-50, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Все произошло в 111 км от аэродрома Дзёмги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Причины аварии выясняются", – сообщил источник.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.