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Истребители пятого поколения Су-57 будут оснащены новыми средствами поражения

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Разработка новых средств поражения для истребителей Су-57 завершена, сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

"Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения. Часть из них уже создана, некоторые еще разрабатываются", - заявил представитель госкорпорации.

Он сообщил, что программа Су-57 реализуется в соответствии с утвержденным графиком работ. "Идет выполнение государственного контракта на поставку 76 самолетов, на текущий год планируется поставка серийного самолета", - отметил собеседник агентства.

"Прежде чем пойти в серию, самолет проходит жесткие и многочисленные испытания военными летчиками. Это тем более актуально для такого прорывного продукта нового поколения, как Су-57. Проведено уже более 3 500 полетов", - заявили в Ростехе.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 планировалось передать Минобороны РФ в конце 2019 года, однако самолет потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки.

Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. К летным испытаниям двигателя "второго этапа", который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступили в декабре 2017 года. Ожидается, что с 2023 года начнутся серийные поставки самолетов уже с новыми двигателями.

На форуме "Армия-2019" сообщалось о заключении контракта на закупку для Су-57 перспективных ракет "воздух-воздух" - "изделие-180" (по данным СМИ, модификация ракеты средней дальности Р-77).

В сентябре 2018 года глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов заявил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение, в том числе, сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М. Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках, что является одним из требований к пятому поколению истребителей. По словам вице-премьера Юрия Борисова, "с внутрифюзеляжным вооружением у Су-57 все в порядке".

О Су-57

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК).

Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет истребителя состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Ростех Су-57

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