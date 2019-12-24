Источник опроверг признание экс-банкиром Кордичевым вины по "делу Baring Vostok"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев не признал вину в растрате при предъявлении ему обвинения в окончательной редакции по так называемому делу Baring Vostok, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Алексей Кордичев, про которого в СМИ писали, что он признал вину в мошенничестве, никаких дополнительных показаний не давал, отказавшись признать вину в растрате", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Следственном комитете РФ (СКР) заявляли, что Кордичев сотрудничает со следствием и дает показания на других фигурантов расследования. Это, в частности, стало одним из доводов следствия для изменения банкиру меры пресечения на домашней арест спустя два месяца после его заключения под стражу. Также отмечалось, что Кордичев якобы стал единственным фигурантом этого дела, признавшим вину.

Как сообщалось, накануне, 23 декабря, Кордичеву и ряду других фигурантов "дела Baring Vostok", в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда Майклу Калви, было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

В окончательном обвинении действия фигурантов были переквалифицированы с изначально вмененного им мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Комментариями следствия и адвокатов Кордичева, которые с начала расследования воздерживаются от общения со СМИ, "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

"Дело Baring Vostok"

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Согласно его материалам, с заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Как установила доследственная проверка, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил под стражу шестерых задержанных по делу: Майкла Калви, партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, а также бывшего генерального директора ПКБ Максима Владимирова и экс-председателя правления "Восточного" Алексея Кордичева.

Всем фигурантам было предъявлено обвинение в хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей. В апреле по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест, летом аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля.

Согласно позиции Калви, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.

В середине сентября следствие получило результаты экспертизы, назначенной для оценки сделки, легшей в основу уголовного дела Калви и его коллег. Эксперты, говорил "Интерфаксу" знакомый с их заключением источник, пришли к выводу, что рыночная стоимость пакета акций IFTG, принадлежащего "Восточному", составляет $60 млн - около 3,8 млрд рублей. При этом на момент передачи акций банку, установили оценщики, стоимость пакета составляла $4,4 млн - 260 млн рублей с учетом ограничений прав владельцев некоторых классов акций, которые тогда содержал устав IFTG и которые впоследствии были устранены.

В декабре по делу был задержан еще один фигурант - бывший директор по инвестициям "Восточного" Александр Цакунов, который с санкции суда был помещен под домашний арест.