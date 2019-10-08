Майкл Калви заявил, что не винит Алексея Кордичева за "обманчивые показания"

Он поблагодарил Кордичева за спасение банка

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви заявил в Басманном суде, что у него нет претензий к бывшему предправления банка "Восточный" Алексею Кордичеву, который ранее дал признательные показания по их уголовному делу. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Несмотря на то, что Кордичев дал неправдивые или частично обманчивые показания, я его не обвиняю. Наоборот, я думаю, все акционеры банка должны поблагодарить его за эту сделку, потому что она спасла банк", - сказал бизнесмен.

Суд рассматривает ходатайства следствия о продлении домашнего ареста Калви и партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю до 13 января.

Представитель следствия сообщила суду, что до этой даты должно быть завершено расследование уголовного дела, фигурантам предъявят обвинения в окончательной редакции и они начнут изучать материалы уголовного дела.

Калви, Дельпаль, Кордичев, а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров обвиняются в хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Все они, кроме Кордичева, вину не признают.

Уголовное дело в их отношении возбудил 13 февраля 2019 года по жалобе миноритария банка Шерзода Юсупова. Всех фигурантов арестовали 15 и 16 февраля. Зюзин, Абгарян и Владимиром до сих пор остаются в СИЗО. Калви и Кордичева перевели под домашний арест в апреле, Дельпаля - в августе.