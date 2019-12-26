Фигурант "дела Baring Vostok" женится в СИЗО

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Арестованный по "делу Baring Vostok" экс-гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров женится в следственном изоляторе, где находится с середины февраля. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

Он уточнил, что Владимиров заключит брак с гражданской супругой Яной. Церемония пройдет в СИЗО "Медведь".

Хуруджи помогал Владимирову добиться разрешения на бракосочетание у руководства изолятора.

Фигуранты дела Baring Vostok обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", акционером которого является фонд. Дело возбудили 13 февраля 2019 года по жалобе миноритария "Восточного" Шерзода Юсупова. Он утверждает, что в 2017 году его обманули перед голосованием за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

По делу, кроме Владимирова, проходят основатель Baring Vostok Майкл Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин и бывший предправления "Восточного" Алексей Кордичев. В середине по этому же делу был задержан и помещен под домашний арест бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов.

Первых шестерых фигурантов дела в середине февраля арестовали. В апреле Калви и Кордичева перевели под домашний арест, в августе - Дельпаля.