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Историку Соколову продлили арест до 9 апреля

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по просьбе следствия продлил до 9 апреля арест историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Такое решение приняла судья Валентина Левашова.

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Соколова в суде не было, он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре.

Бывший доцент Санкт-петербургского государственного университета 11 ноября был арестован по обвинению любовницы. Вину он признал. Его задержали в ночь на 9 ноября, когда при попытке утопить рюкзак с отрезанными руками погибшей, он сам упал в Мойку.

Дело Соколова рассматривает центральный аппарат Следственного комитета. Следствие назначило ему проверку на вменяемость. Проверка должна завершиться до конца декабря.

Ещенко 16 ноября похоронили на родине в Краснодарском крае. 29 ноября источник "Интерфакса" сообщил, что ее останки перестали искать в Мойке и Екатерингофке и что водолазов для этого больше не вызывают.

Олег Соколов Анастасия Ещенко Петербург СПбГУ СКР Мойка Басманный суд

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