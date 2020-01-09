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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Адвокат историка Соколова сообщил о его переводе в СИЗО из института Сербского

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в СИЗО в Москве из Центра психиатрии имени Сербского, где он проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

Убийство девушки доцентом СПбГУ

"Экспертиза вошла в заключительную стадию, однако могут быть назначены дополнительные исследования", - уточнил он.

Ранее, в декабре 2019 года он говорил, что следствие в Петербурге завершило активную фазу сбора доказательств и следственных действий.

Следствие планировало за четыре месяца завершить производство по назначенным экспертизам, в том числе биологической, дактилоскопической, а также по экспертизе тела убитой. Также следователи собирались допросить оставшихся свидетелей, а затем объявить о завершении следствия.

Бывшего доцента СПбГУ задержали утром 9 ноября после того, как он упал в Мойку. В его рюкзаке нашли две женские руки и травматический пистолет. Его обвинили в убийстве его сожительницы и арестовали 11 ноября. По версии следствия, Ещенко была застрелена в ночь на 8 ноября, ее тело было расчленено и частично утоплено.

Соколова уволили из университета. В конце декабря ему продлили арест до 9 апреля.

Он является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.

Олег Соколов Анастасия Ещенко Петербург СПбГУ СКР Мойка Басманный суд

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