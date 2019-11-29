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Источник узнал о прекращении поисков останков аспирантки, убитой в Петербурге

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Водолазы поисково-спасательной службы Петербурга прекратили поиски останков аспирантки Анастасии Ещенко, которую убили 7 ноября и расчленили, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Убийство девушки доцентом СПбГУ

В течение первой недели после того, как 9 ноября был задержан ее преподаватель, профессор СПбГУ Олег Соколов, и стало известно о ее гибели, водолазы искали ее почти ежедневно, сказал он. Они работали в Мойке и Екатерингофке.

"На второй неделе, с 18 по 24 ноября, следователи привлекали их один-два раза. На этой неделе заявок на помощь водолазов в поисках останков от СК не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что руки Ещенко нашли в рюкзаке Соколова при его задержании. Он пытался утопить их в Мойке, но упал в воду сам. В его квартире нашли ее голову, затем части тела нашли в Екатерингофке. Также сообщалось, что водолазы в ходе поисков останков нашли труп неизвестного.

Следствие считает, что девушка была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов признал в суде вину, но заявил, что Ещенко его довела до таких действий. Он арестован.

Олег Соколов Анастасия Ещенко Петербург СПбГУ СКР Мойка Екатерингофка

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