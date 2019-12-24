Путин не получал доклад о травмировании журналистки, освещавшей стрельбу на Лубянке

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президенту Владимиру Путину не докладывали о жалобе журналистки Baza Анны Никитиной на то, что ей нанес травму оперативник, когда она брала интервью у матери Евгения Манюрова, "стрелка" с Лубянки. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вот этого я не знаю, в курсе президент или нет. (...) Были сообщения СМИ, если он ознакомился через СМИ с этими сообщениями, то тогда - да. А так - специальных докладов не было", - сказал он.

По его словам, в таких ситуациях нужно разбираться в соответствии законности тех или иных действий.

Исполнительный директор Baza Никита Могутин сообщил, что Никитина поехала в Подольск брать интервью у матери Манюрова, приехала к ней раньше оперативников, и когда она была в квартире, туда пришли с обыском. Журналистка утверждает, что один из сотрудников правоохранительных органов ударил ее по лицу. В травмункте она зафиксировала скол зубной эмали. 23 декабря она попросила председателя СКР Александра Бастрыкина провести проверку в связи с нанесением ей травмы.

Вечером 19 декабря Манюров был убит на Лубянке после перестрелки у корпусов ФСБ. Были ранены еще пять сотрудников спецслужб и один гражданский, два сотрудника ФСБ умерли от ран.