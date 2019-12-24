Поиск

Путин не получал доклад о травмировании журналистки, освещавшей стрельбу на Лубянке

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президенту Владимиру Путину не докладывали о жалобе журналистки Baza Анны Никитиной на то, что ей нанес травму оперативник, когда она брала интервью у матери Евгения Манюрова, "стрелка" с Лубянки. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Стрельба на Лубянке

"Вот этого я не знаю, в курсе президент или нет. (...) Были сообщения СМИ, если он ознакомился через СМИ с этими сообщениями, то тогда - да. А так - специальных докладов не было", - сказал он.

По его словам, в таких ситуациях нужно разбираться в соответствии законности тех или иных действий.

Исполнительный директор Baza Никита Могутин сообщил, что Никитина поехала в Подольск брать интервью у матери Манюрова, приехала к ней раньше оперативников, и когда она была в квартире, туда пришли с обыском. Журналистка утверждает, что один из сотрудников правоохранительных органов ударил ее по лицу. В травмункте она зафиксировала скол зубной эмали. 23 декабря она попросила председателя СКР Александра Бастрыкина провести проверку в связи с нанесением ей травмы.

Вечером 19 декабря Манюров был убит на Лубянке после перестрелки у корпусов ФСБ. Были ранены еще пять сотрудников спецслужб и один гражданский, два сотрудника ФСБ умерли от ран.

Baza Анна Никитина ФСБ Евгений Манюров Коммерсантъ Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Потребность российской армии в солдатах-срочниках снизилась

Путин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России

Протесты в Москве

Фигурант "болотного дела" Бученков заочно осужден на 2,5 года колонии

СПЧ сообщил о социальном напряжении в 50 регионах из-за "мусорной реформы"

СПЧ сообщил о социальном напряжении в 50 регионах из-за "мусорной реформы"

Женщину заставили писать объяснительную после публикации видео полицейских учений со школьниками

Прокуратура запросила четыре года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Суровцева

Песков не стал комментировать сообщения о конфликте в СПЧ после встречи с Путиным

Песков не стал комментировать сообщения о конфликте в СПЧ после встречи с Путиным

В Кремле открестились от ситуации с увольнением журналистки после вопроса Путину

Глава ОСК заявил о готовности построить трубоукладчик для "Северного потока 2"

Глава ОСК заявил о готовности построить трубоукладчик для "Северного потока 2"

Следствие попросило арестовать главу одного из управлений ФТС и его заместителя

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');