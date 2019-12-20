В Минске стартовала новая акция протеста против интеграции с Россией

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Очередная несанкционированная властями Белоруссии акция оппозиции против интеграции с Россией проходит в пятницу вечером в Минске.

На Октябрьской площади в центре белорусской столицы собрались несколько сотен человек. В их числе - оппозиционные политики Вячеслав Сивчик, Григорий Костусев, экс-кандидат в президенты республики Николай Статкевич, экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим. Участники акции периодически скандируют лозунг "Жыве Беларусь".

Колонна протестующих направилась на площадь Независимости, где планируется проведение митинга. Сотрудники правоохранительных органов никого не задерживают, однако периодически предупреждают, что акция не санкционирована.

Ранее в центре Минска, 7 и 8 декабря, на фоне переговоров президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина также прошли массовые акции против углубления интеграции с Россией. Митинги и шествия оппозиции не были санкционированы властями, при этом задержаний участников акций не производилось.