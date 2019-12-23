В Минске заявили о возможности согласовать пакет интеграционных соглашений с РФ за три дня

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительства Белоруссии и России в течение ближайших 2-3 дней планируют согласовать весь пакет интеграционных соглашений, президенты стран могут подписать его в торжественной обстановке, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

"На сегодняшний день у нас, большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2-3 дня, интеграционный пакет согласован, и мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям", - сказал Крутой на торжественном приеме в посольстве РФ в Белоруссии в понедельник.

Комментируя содержание интеграционных карт, Крутой отметил, что "в первую очередь это будет экономика".

Первый вице-премьер заявил, что работа сначала шла очень медленно, когда еще только начали готовить программу углубления интеграции. "Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации и столкнулась по сути с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее", - пояснил Крутой.

По его словам, в Белоруссии сначала восприняли это как противоречие. "Нам как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем", - сказал Крутой.

"Эти все войны, которые у нас происходили - газовые, нефтяные, сахарные, проблемы с доступом тракторов, молока или чего-то еще - конечно, они на отраслевых наших регуляторов наложили отпечаток определенной абсолютно нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы. Но когда люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения (поступило с самого верха такое указание), теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел", - заявил первый вице-премьер.

Как сообщалось, после переговоров президентов Белоруссии и России 20 декабря в Петербурге несогласованными оставались три ключевых для Минска вопроса - цены на нефть, газ и налоговая политика, в том числе компенсация за налоговый маневр.

Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров заявил о достижении принципиальных договоренностей об условиях поставки энергоресурсов, вопросы стоимости их поставок в Белоруссию в 2020 году будут согласованы в ближайшее время.